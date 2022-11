RW Rankweil sucht ein neues Führungs-Gremium

Die beiden Obmänner Klaus Beiter und Bernd Breuss werden nächstes Jahr die Geschicke in andere Hände legen.

RANKWEIL. Der Traditionsverein FC RW Rankweil stand in den letzten zwanzig Jahren schon zweimal vor dem Abgrund. In den letzten Jahren haben sich die Rot-Weißen aber sportlich wieder zu einer guten Adresse im Vorarlberger Amateurfußball mit vorweigend Eigenbauspielern in der ersten Kampfmannschaft entwickelt und stehen finanziell auf gesunden Beinen. Allerdings kommen auf den Klub aus der Marktgemeinde Rankweil wieder spezielle Monate auf ihn zu. Spätestens bis zum Oktober nächsten Jahres muss RW Rankweil ein neues Führungsteam präsentieren. Das jetztige Obmann-Duo Klaus Beiter (49) und Bernd Breuss (40) wird seine Funktionen niederlegen und hat dies bereits kundgetan. „Es sind viel zu wenige Funktionäre in so einem großen Verein zur Verfügung. Mindestens vier neue Funktionäre müssen nun gefunden werden. Es wird aber enorm schwer geeignete Menschen zu diesen Ämtern auf ehrenamtlicher Basis zu finden. Der Verein genießt inzwischen aber ein gutes Image und Vereinsleben“, sagt FC RW Rankweil Obmann Klaus Beiter. Ihm und Bernd Breuss ist es zu verdanken, dass Rot-Weiß wieder so gut da steht wie schon lange nicht mehr. Fast sieben Jahre hat Klaus Beiter zuletzt verschiedenste Tätigkeiten im Vorstand wie Sportliche Leitung der Kampfmannschaft, tägliches Business im Verein oder Finanzreferent plus in der Administration mit Bravour erledigt. Bernd Breuss ist schon ein Jahrzehnt als Obmann tätig, hat speziell im Frauen- und Mädchenfußball auf der Gastra dieser Sparte neues Leben eingehaucht. Marc Wurzinger (Buchhaltung) wird sich als Funktionär ebenfalls zurückziehen. Bleiben eigentlich nur Magdalena Wöss (Marketing) und Patrick Böckle (Nachwuchs) im Ausschuss von RW Rankweil übrig.VN-TK