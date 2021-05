Russmedia-Portale legen zu - entgegen dem Trend

Die Russmedia-Portale konnten im Vergleich zum April 2020 bei den Visits um mehr als zwölf Prozent zulegen - Als einziges der Top-10-Medienangebote in Österreich.

Auch VOL.AT-Reichweite steigt

Die Zahlen der unabhängigen österreichischen Webanalyse (ÖWA) bescheinigen auch dem Einzelangebot von VOL.AT im April 2021 einen soliden Ausbau der Reichweite in allen Bereichen und zeigen das nach wie vor hohe Informationsbedürfnis der Leserinnen und Leser. Das Vorarlberger Nachrichtenportal konnte im vergangenen Monat knapp 13,3 Millionen Besuche ("Visits") registrieren. Die VOL.AT-Userinnen und User zeigten weiterhin reges Interesse am Geschehen in Vorarlberg und in der Welt. Das wird im April mit über 54,7 Millionen Seiten-Aufrufen belegt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von 4,3 Prozent.