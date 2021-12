Russmedia ist ein Great Place to Work – starke Menschen für starke Medien

Die Basis dafür sind rund 1000 gut ausgebildete und motivierte Mitarbeitende, die für das Unternehmen tätig sind.

Great Place to Work

Russmedia wurde 2020 im Rahmen der „Great Place to Work“-Verleihung bereits zum zweiten Mal in die Riege der besten Arbeitgeber Österreichs aufgenommen. 2018 wurde uns zusätzlich zur Auszeichnung von der Jury der Sonderpreis „Bester Arbeitgeber Österreichs für Betriebliche Bildung und Lebenslanges Lernen“ verliehen, worauf wir sehr stolz sind. Im Rahmen der Russmedia-Akademie bieten wir ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsprogramm für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das stets fokussiert ist auf die neuesten Anforderungen am Markt. Zudem ist die betriebliche Gesundheitsförderung ein wichtiges Anliegen für uns und wird stets gefördert. Hier wirkt man in einem der fortschrittlichsten Unternehmen mit, in dem das lokale Geschehen ebenso Stellenwert hat wie internationale Tätigkeiten und entsprechende Netzwerke. In einem Umfeld, das hipp und anders ist – und in dem Innovationen gefördert werden.