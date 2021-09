Russlands Wirtschaft überstand Corona mit einem blauen Auge

Russland ist im Vergleich zur EU relativ gut durch die Corona-Krise gekommen, obwohl die Realeinkommen weiter gesunken sind - seit der Wirtschaftskrise 2014/15 um insgesamt 11 Prozent. Ein Sieg der Regierungspartei Einiges Russland bei der Duma-Wahl am kommenden Wochenende gilt dennoch als sicher. Langfristig könnte der sinkende Lebensstandard aber die politische Stabilität gefährden, sagt Vasily Astrov vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW).

Das Konjunkturpaket der Regierung sei mit rund 4 Prozent des BIP bescheiden gewesen, obwohl das Land dank der niedrigen Staatsverschuldung und hoher Reserven in Form eines staatlichen Erdölfonds über eine hervorragende Bonität verfüge, erklärte der WIIW-Ökonom. Der Großteil der Unternehmenshilfen sei in Form von billigen Krediten und nicht von Subventionen gewährt worden. Es gab auch kein Kurzarbeitsprogramm, wie es in den EU-Ländern eingeführt wurde.