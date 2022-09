Russlands entscheidende Kriegsziele in Gefahr

Die ukrainische Armee setzt die russischen Besatzer offenbar inzwischen in Gebieten unter Druck, die Moskau für seine Kriegsziele als entscheidend ansieht. So bröckle bereits die Verteidigungslinie, auf die sich die Russen nach jüngsten Gebietsverlusten im Nordosten zurückgezogen hatten, schreibt das Verteidigungsministerium in London am Freitag. Als Hinweis dafür sehen die Briten, dass die Ukrainer bereits Brückenköpfe am östlichen Ufer des Flusses Oskil errichtet haben.

Die Russen wollten den Fluss demnach eigentlich in eine befestigte Verteidigungslinie integrieren. Nachdem aber auch diese neue Frontlinie entlang der Flüsse Oskil und Siwerskyj Donez wankt, könnten die Ukrainer auch Teile von Luhansk zurückerobern.

Etwas südlicher, im Oblast Donezk, dauern den Briten zufolge die Kämpfe bei Angriffen der Ukrainer auf die Stadt Lyman am Ostufer des Siwerskyj Donez an. Russlands Invasionstruppen hatten die Stadt im Mai erobert.