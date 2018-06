Russlands Dsagojew fällt zehn Tage aus

Der russische Mittelfeldspieler Alan Dsagojew, der beim 5:0-Auftaktsieg am Donnerstag gegen Saudi-Arabien wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel ausgetauscht worden war, dürfte rund zehn Tage ausfallen. Das sagte am Freitag sein Teamkollege Alexander Golowin, mit dem Dsagojew bei ZSKA Moskau gemeinsam spielt.

“Klar ist, dass Alan das nächste Spiel nicht bestreiten kann”, betonte Golowin. Russland trifft am kommenden Dienstag auf Ägypten, am 25. Juni ist Uruguay der letzte Gegner in der Gruppe A.