Russland widerspricht Berichten über Kinder-Entführungen

Russland reagiert auf Berichte, wonach das Land ukrainische Kinder gewaltsam verschleppt hat. "Russland hat Kinder aufgenommen, die gezwungen waren, mit ihren Familien vor dem Beschuss zu fliehen", teilte die russische Botschaft in den USA auf der Nachrichtenplattform Telegram mit. Russland hat nach einem Bericht von Wissenschaftern der US-amerikanischen Yale-Universität mindestens 6.000 ukrainische Kinder in Einrichtungen auf der Krim oder in Russland gebracht.

"Der Hauptzweck der Lager, die wir identifiziert haben, scheint die politische Umerziehung zu sein", sagte Forscher und Mitautor Nathaniel Raymond. Es seien mindestens 43 Lager oder ähnliche Einrichtungen identifiziert worden. Nach der Untersuchung handelt es sich bei den entführten Kindern um Waisen und solche mit Eltern oder Vormündern. Einige Kinder sollen demnach von russischen Familien adoptiert oder in Pflegefamilien untergebracht worden sein.

Moskau dementiert: "Wir tun unser Bestes, um Minderjährige in Familien zu belassen und in Fällen der Abwesenheit oder des Todes von Eltern und Verwandten die Waisen unter Vormundschaft zu stellen."