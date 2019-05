Russland und Finnland erste Eishockey-WM-Viertelfinalisten

Russland und Finnland stehen seit Samstagmittag als erste Viertelfinalisten der Eishockey-WM in der Slowakei fest. Russland feierte in Bratislava mit einem 3:1 gegen Lettland den fünften Sieg im fünften Spiel und hat den Platz in der K.o.-Runde nun auch rechnerisch fix. In Kosice besiegte das US-Team Dänemark mit 7:1, womit Finnland nicht mehr aus den Aufstiegsrängen rutschen kann.

Lettland war dank eines Powerplay-Tors von Oskras Cibulskis (11.) mit einer 1:0-Führung in die erste Pause gegangen. Russland schaffte im Mitteldrittel durch Treffer von Dmitri Orlow (21.), Nikita Gusew (24./PP) und Nikita Kutscherow (33.) die Wende.

Die USA entschied die Partie gegen Dänemark gleich im ersten Drittel. Nach einem Doppelschlag durch Frank Vatrano (11.) und Alex DeBrincat (12./PP) innerhalb von 27 Sekunden sowie Treffern von Clayton Keller (15.) und Chris Kreider (19.) führten die US-Boys mit 4:0.

Durch die Niederlage von Dänemark kann in der Gruppe A auch Deutschland nicht mehr von den ersten vier Rängen verdrängt werden. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) steht also schon vor ihrem fünften WM-Auftritt (gegen Kanada um 16.15 Uhr) als Aufsteiger ins Viertelfinale fest.

Damit sind alle Favoriten auf Aufstiegskurs. In der Gruppe A in Kosice sind neben Finnland und Deutschland, die USA und Kanada vor dem Einzug ins Viertelfinale, in der Gruppe B in Bratislava neben Russland auch die Schweiz, Tschechien und Schweden.