Russland und China bei Militärmanöver "Seite and Seite"

Im Beisein von Kremlchef Wladimir Putin hat Russland mit Soldaten aus China und Indien sowie weiteren Staaten sein größtes Militärmanöver in diesem Jahr abgehalten. Auf dem Truppenübungsplatz Dongus in der Nähe von Orenburg übten 128.000 Militärangehörige, darunter 1500 aus China, mit moderner Waffentechnik.

Die gemeinsame Übung mit dem Namen "Zentr-2019" zeige, dass Russland und China "Seite an Seite" stünden, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Freitag.

An dem Manöver im Gebiet Orenburg in der Nähe zur Ex-Sowjetrepublik Kasachstan in Zentralasien nahmen unter anderem Panzertruppen, Einheiten der Luftabwehr und Fallschirmjäger teil. Fast 130 Kampfhubschrauber aus China und Russland flogen Übungseinsätze. Das russische Militär testete zudem das Luftabwehrsystem Iskander-M. Auch mehrere Kampfjets vom Typ Suchoi nahmen an der Übung teil.