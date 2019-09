Russland stationiert S-400-Raketen auf arktischem Archipel

Russland hat auf dem arktischen Archipel Nowaja Semlja hochmoderne S-400-Raketen stationiert. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Montag mitteilte, werden durch die Luftabwehrraketen mit einer Reichweite von 400 Kilometern ältere Raketen des Typs S-300 ersetzt.

Das Archipel Nowaja Semlja liegt zwischen der Barents- und der Karasee. Moskau baut seine Militärpräsenz im hohen Norden bereits seit Jahren aus. So wurden S-400-Raketen laut Presseberichten bereits in Murmansk und Archangelsk sowie in der Republik Sacha stationiert.