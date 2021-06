Russland startete wegen NATO-Manövers Luftabwehr-Übung

Angesichts des gemeinsamen Manövers der Ukraine und zahlreicher NATO-Staaten im Schwarzen Meer hat Russland eine Übung seiner Luftabwehr auf der annektierten Halbinsel Krim gestartet. Dazu seien rund 20 Kampfjets und Hubschrauber sowie Raketensysteme verlegt worden, meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag unter Berufung auf die russische Schwarzmeer-Flotte. Die Bewegungen der Kriegsschiffe der NATO und der anderen Länder würden genau überwacht, hieß es weiter.

Nach russischen Angaben war das britische Kriegsschiff "HMS Defender" in der vergangenen Woche bis zu drei Kilometer tief in russische Gewässer eingedrungen und hatte erst nach Warnschüssen und Bombenabwürfen beigedreht. Großbritannien bestreitet die Darstellung und gibt an, dass sich der Zerstörer rechtmäßig in internationalen Gewässern bewegt habe. Russland hat die Halbinsel Krim 2014 von der Ukraine annektiert und betrachtet Gebiete um die Küste dort als russische Gewässer. Westliche Länder sehen die Krim dagegen weiter als Teil der Ukraine an und widersprechen auch Russlands Hoheitsanspruch auf das Seegebiet.