Russland-Sanktionen bescheren Anlegern Milliardenverluste

Die US-Wirtschaftssanktionen gegen Russland dürften nun zu Milliardenverlusten für europäische Investoren führen. Weil US-Banken russische ADR-Zertifikate kündigen und eine Umwandlung in russische Originalaktien kaum möglich ist, müssen viele Anleger nun die Verluste einstecken - profitieren werden davon russische Investoren oder US-Banken, sagt Florian Beckermann, Vorstand des Interessenverbandes für Anleger (IVA).

ADR ("American Depository Receipts") sind Zertifikate, die Aktien von russischen Unternehmen wie Gazprom, Lukoil oder Rosneft an westliche Börsen ersetzen. Diese Zertifikate müssen nun innerhalb einer Woche in russische Originalaktien konvertiert werden, was aber nur über ein russisches Depot möglich ist, über das kaum ein Anleger verfügt, wie der IVA-Chef im ORF-"Mittagsjournal" am Samstag erklärte.