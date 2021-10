Russland meldete neuen Corona-Höchstwert

In Russland hat das Gesundheitsministerium am Samstag 40.251 Neuinfektionen verzeichnet - so viele wie nie zuvor binnen 24 Stunden. 1.160 weitere Menschen seien mit oder an dem Coronavirus gestorben. Russland erlebt derzeit rasant steigende Zahlen bei Neuinfektionen und Todesfällen. Die Regierung hat dafür die nur langsam steigende Impfquote verantwortlich gemacht und für die erste November-Woche die Schließung der Betriebe im ganzen Land angeordnet.

Bereits seit Donnerstag dürfen in Moskau nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Apotheken und Supermärkte öffnen. Am Samstag begann zudem eine arbeitsfreie Woche für das ganze Land mit bezahltem Urlaub bis 7. November.