Russland investiert 340 Mio. Euro in neues Weltraumzentrum

Russland will umgerechnet mehr als 340 Millionen Euro in ein neues Weltraumzentrum in Moskau investieren. Das kündigte Präsident Wladimir Putin am Freitag der Nachrichtenagentur Tass zufolge an. Bis zu 20.000 Arbeitsplätze sollen demnach entstehen. In dem Zentrum sollen Wissenschafter und Konstrukteure etwa neue Technologien und Satelliten entwickeln.

Er rechne damit, dass das Konzept für die Forschungseinrichtung bis 2022 stehen werde, sagte Putin. “Ich möchte, dass es modern, schön und für die Branche angemessen würdig aussieht, damit dort unser Forschungs- und Bildungspotenzial gebündelt wird.”

Wann es mit der Forschung losgehen kann, stand noch nicht fest. Russland verfügt landesweit über mehrere Standorte, an denen Wissenschafter rund um die Raumfahrt forschen.