Russland im WM-Viertelfinale auf Wiedergutmachung aus

Das russische Starensemble ist seiner Favoritenrolle bei der Eishockey-WM in der Slowakei bisher vollauf gerecht geworden. Der Olympiasieger beendete die Gruppenphase mit sieben Siegen und einem Torverhältnis von 36:7. Die Russen sind auf Wiedergutmachung aus, nachdem sie vor einem Jahr bereits im Viertelfinale an Kanada (4:5) gescheitert waren.

Die letzte Goldmedaille des Rekordweltmeisters (inklusive Sowjetunion) liegt auch schon fünf Jahre zurück. Die Russen werden alles daran setzen, sich nicht wie 2013 von den USA im Viertelfinale (3:8) düpieren zu lassen. Neben der am Donnerstag für 16.15 Uhr in Bratislava angesetzten Partie stehen noch Kanada gegen die Schweiz (16.15 in Kosice), Tschechien gegen Deutschland (20.15 in Bratislava) und Finnland gegen Schweden (20.15 in Kosice) auf dem Programm.