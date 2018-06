Russland hofft auf siegreichen Start ins Heimturnier

Mit Vorfreude, aber auch mit Zweifel nimmt Russland die Fußball-WM im eigenen Land in Angriff. Vor dem Eröffnungsspiel am Donnerstag (17.00 Uhr MESZ/live ORF eins) gegen Saudi-Arabien sind die Hoffnungen der Fans auf einen Sieg der "Sbornbaja" groß. Doch selbst die kühnsten Optimisten müssen sich eingestehen, dass die Auswahl des Gastgeberlandes im Kampf um den Titel wohl keine Rolle spielen wird.

In den jüngsten sieben Testspielen gab es für Russland keinen Sieg, so auch am 30. Mai beim 0:1 in Innsbruck gegen das ÖFB-Team. Ob die Qualität des Teams reicht, um in Gruppe A mit den weiteren Gegnern Uruguay und Ägypten unter die Top 2 und damit ins Achtelfinale zu kommen, ist fraglich.