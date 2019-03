Russland bringt Boden-Luft-Raketen bei Leningrad in Position

Die russische Armee hat Boden-Luft-Raketen in der Region Leningrad im Nordwesten des Landes in Stellung gebracht. Das Flugabwehrsystem vom Typ S-400 solle militärische, staatliche und zivile Einrichtungen in der Region um St. Petersburg schützen, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Armee.

S400-Raketen dürften vom 15. März an zudem in der Nähe der russischen Exklave Kaliningrad stationiert werden. Mit einer Reichweite von 400 Kilometern sind die S-400-Raketen das jüngste Element der russischen Flug- und Raketenabwehr. Moskau sieht sie als eines der Prunkstücke der russischen Rüstungsindustrie.

Russland verkaufte das System an Indien und die Türkei. Letzteres führte zu Unmut bei den NATO-Partnern der Türkei. Vor allem die USA betonen die Unvereinbarkeit mit der türkischen Mitgliedschaft in der Militärallianz.