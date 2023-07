Russland blockiert in UNO humanitäre Hilfe für Syrien

Millionen Menschen im Nordwesten Syriens sind nach einem Veto im UNO-Sicherheitsrat vorerst von humanitärer Hilfe abgeschnitten. Nach monatelangen Verhandlungen im mächtigsten UNO-Gremium legte Russland am Dienstag ein Veto gegen die Verlängerung einer Resolution zur weiteren Öffnung des wichtigen Grenzübergangs Bab al-Hawa für neun Monate ein. Ein von Russland selbst eingebrachter Vorschlag für eine Verlängerung um sechs Monate scheiterte anschließend.

Der Sicherheitsrat muss nun einen neuen Kompromiss aushandeln. Vor der zweiten Abstimmung hatte der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensja angedeutet, dass die Maßnahmen, die seit 2014 in Kraft sind, beendet werden könnten. Die bisherige Regelung war am Montag ausgelaufen. Der UNO-Nothilfeorganisation OCHA zufolge wurde Bab al-Hawa wegen des ausgelaufenen Mandats in der Nacht von Montag auf Dienstag geschlossen.