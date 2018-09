Russland beantragt Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zu Idlib

Der UNO-Sicherheitsrat berät am Dienstag auf Antrag Russlands erneut über die Lage in der syrischen Provinz Idlib. Das Treffen, bei dem die russische Delegation einen Bericht über den Syrien-Gipfel in Teheran vorlegen wolle, sei für 11.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MESZ) angesetzt worden, erklärten UNO-Diplomaten am Montag.

Die Beratungen zwischen Russland, dem Iran und der Türkei am Freitag in der iranischen Hauptstadt Teheran hatten in der Frage der Vermeidung einer Großoffensive auf Idlib keine Annäherung gebracht. Die Türkei rief Syrien und Russland am Montag erneut dazu auf, ihre Angriffe auf die Region einzustellen. Die Kämpfe am Boden und die Luftangriffe müssten beendet werden, um “eine Waffenruhe und Stabilität” zu erreichen, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar der Nachrichtenagentur Anadolu. Ankara fürchtet im Fall einer Großoffensive eine neue Flüchtlingswelle aus der an die Türkei grenzenden Region.

Der syrische Machthaber Bashar al-Assad hat eine große Menge an Truppen am Rande von Idlib zusammengezogen. Der Beginn einer Bodenoffensive scheint nur eine Frage der Zeit. Die Provinz, in der rund 2,9 Millionen Menschen leben, wird vorwiegend von Jihadisten und islamistischen Rebellen kontrolliert.

Der Leiter der UNO-Hilfseinsätze, Mark Lowcock, warnte am Montag eindringlich vor einer Großoffensive auf die letzte syrische Rebellenbastion. Dies könnte zur “schlimmsten humanitären Katastrophe mit den größten Verlusten an Menschenleben im 21. Jahrhundert” führen, sagte Lowcock in Genf. Wegen der großen Zahl der Einwohner in Idlib und ihrer Verwundbarkeit sei die UNO “extrem alarmiert”.