Russland avisiert Treffen Putins mit Nordkoreas Machthaber

Russland hat ein Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Aussicht gestellt. Ein solches stehe "auf der Tagesordnung", zitierte die Nachrichtenagentur RIA am Mittwoch den russischen Botschafter in Pjöngjang, Alexander Mazegora. Russland hatte Kim angeboten, im Rahmen des im September geplanten Wirtschaftsforums in Wladiwostok nach Russland zu kommen.

US-Präsident Donald Trump, der Kim im Juni in Singapur getroffen hatte, twitterte am Mittwoch, Russland habe seine Hilfe zur Lösung des Atomstreits mit Nordkorea angeboten. Kim und Trump hatten sich auf den Abbau aller Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel geeinigt.

Viele Details blieben aber offen, und auch die Sanktionen gegen Nordkorea wurden nicht gelockert. Mazegora zufolge liefert Russland jeden Monat zwischen 200 und 400 Tonnen Ölprodukte nach Nordkorea. Im Jänner hatte er erklärt, die UNO erlaubten die Lieferung von mehr als 60.000 Tonnen jährlich aus China, Russland und anderen Ländern.