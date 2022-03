Russland äußert Verständnis für nordkoreanische Raketentests

Russland hat vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges Verständnis für die jüngsten nordkoreanischen Raketentests geäußert. Die Testpause habe nämlich nur dazu geführt, dass die USA und Südkorea ihre militärische Kooperation verstärkt hätten, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag nach Angaben der Nachrichtenagentur RIA mit. Unerwähnt blieb dabei, dass die nordkoreanischen Raketentests mehrere Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates verletzen.

Die andauernde Druckausübung der USA auf Nordkorea mittels Diplomatie und Sanktionen "bringt nichts", hieß es vom russischen Außenministerium weiter. Beobachter sahen in der Äußerung eine Retourkutsche für harten westlichen Sanktionen im Ukraine-Krieg. Erst am Wochenende hatte Russland auch die laufenden Atomverhandlungen mit dem Iran infrage gestellt, indem es westliche Garantien forderte.

China und Russland hatten am Montag eine Erklärung des UNO-Sicherheitsrates zu den jüngsten nordkoreanischen Raketentests verhindert. Vor fünf Jahren hatte der Sicherheitsrat noch einstimmig Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Danach vereitelte China nach westlicher Zählung 17 Mal einen von den USA und europäischen Ratsmitgliedern vorgelegten Text zum Raketenprogramm. Nun stellte sich auch Russland an die Seite Chinas.

Unterdessen mehrten sich in Nordkorea die Anzeichen für eine neue Forcierung der atomaren Aufrüstung. Auf Satellitenbildern sind nach Angaben von Experten vom Dienstag zum ersten Mal seit der Schließung des Atomtestgeländes Punggye-ri 2018 Bauarbeiten zu erkennen. Auf den am Freitag aufgenommenen Bildern ist der Bau eines Gebäudes und die Reparatur eines anderen Gebäudes zu erkennen. Die Experten von James Martin Center for Nonproliferation Studies in den USA wiesen darauf hin, dass das Testgelände noch viele Monate, wenn nicht sogar Jahre davon entfernt sei, für neue Atombombentests genutzt werden zu können. Auch der US-Geheimdienst geht von neuen atomaren Anstrengungen aus und rechnet in diesem Jahr mit größeren Tests.