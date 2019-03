Russischer Oligarch Deripaska klagte gegen US-Sanktionen

Der russische Oligarch und Strabag-Großaktionär Oleg Deripaska hat das US-Finanzministerium wegen der gegen ihn verhängten Sanktionen verklagt. Die am Freitag (Ortszeit) eingereichte Klage richtet sich namentlich gegen US-Finanzminister Steven Mnuchin sowie die Chefin der Ministeriumsabteilung für Strafmaßnahmen, Andrea Gacki.

Deripaska legt dar, dass sein Vermögen um 7,5 Milliarden Dollar (6,63 Mrd. Euro) geschrumpft sei, nachdem die USA am 6. April 2018 Sanktionen gegen ihn und sechs weitere russische Oligarchen verhängten. In der Folge waren die Aktienkurse von Deripaskas Aluminium-Konzern Rusal und anderer Unternehmen, an denen er beteiligt war, abgestürzt. Deripaska sah sich daher gezwungen, seine Anteile an den Unternehmen an andere zu übertragen. Die Sanktionen gegen Rusal und zwei mit ihm verbundene Unternehmen wurden daher im Jänner aufgehoben, nicht aber die Strafmaßnahmen gegen Deripaska persönlich.