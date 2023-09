Russischer Luftangriff auf westukrainische Stadt Lemberg

Die westukrainische Stadt Lemberg (Lwiw) ist am Dienstag von Explosionen erschüttert worden. Sowohl Bürgermeister Andrij Sadowy als auch Regionalgouverneur Maksym Kosyzkyj haben die Bevölkerung aufgerufen, in den Schutzräumen zu bleiben, da weitere Angriffe erwartet werden. In der westlichen Hälfte der Ukraine herrsche seit etwa 2 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ) Luftalarm. Wenige Stunden davor war auch von russischem Raketenbeschuss in der Millionenstadt Charkiw berichtet worden.

Nach Angaben der lokalen Behörden sind die Luftabwehrsysteme in Lwiw damit beschäftigt, einen russischen Luftangriff abzuwehren. Die Stadt ist von zentraler Bedeutung für die ukrainische Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg, weil sie als Drehscheibe für westliche Waffenlieferungen gilt. Der russische Angriff ereignete sich wenige Stunden vor dem Beginn eines Treffens der internationalen Koalition der Unterstützer der Ukraine am US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland. Dort dürften weitere Lieferungen vereinbart werden.

Russische Raketen flogen zuvor auch auf die ostukrainische Metropole Charkiw. "Charkiw wird erneut von russischen Raketen beschossen", schrieb Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram. "Nach ersten Informationen werden zentrale Bezirke angegriffen." Mehrere andere Telegram-Nutzer berichteten von Explosionen in der Stadt.

Luftangriffe gab es offenbar auch in die Gegenrichtung. Wie die Behörden der südrussischen Grenzregion Belgorod berichteten, konnte die Luftabwehr drei "Ziele in der Luft" über dem Süden der Region abschießen.