Russischer Luftangriff auf Kiew abgewehrt

Der russische Luftangriff in der Region Kiew ist ukrainische Angaben zufolge abgewehrt. Die ukrainischen Luftabwehrsysteme hätten alle auf die Hauptstadt gerichteten Raketen zerstört, sagten Militärbeamte. "Es liegen noch keine Informationen über Opfer oder Schäden vor", teilte Serhij Popko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt, auf der Nachrichten-App Telegram mit. Die USA äußerten unterdessen Besorgnis über mögliche Waffenlieferungen Nordkoreas an Russland.

Trotz gegenteiliger Aussagen der Regierung in Pjöngjang habe Nordkorea im November 2022 eine Waffenlieferung einschließlich Infanterieraketen und Raketen an die Söldnertruppe Wagner geliefert, so ein Sprecher des US-Außenministeriums. "Wir sind besorgt, dass die DVRK plant, weitere militärische Ausrüstung an Russland zu liefern." Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) ist der offizielle Name Nordkoreas.