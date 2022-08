Lawrow zu Gesprächen mit Junta nach Myanmar

Der russische Außenminister Sergej Lawrow reist am Mittwoch zu Gesprächen mit der Militärjunta nach Myanmar. In dem südostasiatischen Land sind Treffen mit Vertretern der Junta geplant, die seit dem Sturz von De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi im Februar 2021 dort wieder herrscht. Dabei soll es nach russischen Angaben auch um eine Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit gehen.

Russland und seinem Verbündeten China wird vorgeworfen, die Junta in Myanmar mit Waffen zu beliefern, welche diese gegen die Zivilbevölkerung einsetzt. Seit dem Putsch 2021 wurden in Myanmar bereits mehr als 2.000 Zivilisten getötet und über 15.000 Menschen festgenommen.