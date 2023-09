Russischer Angriff auf Getreideexporthafen Ismajil

Wenige Stunden vor dem Spitzen-Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan hat Russland am Montag einen der derzeit wichtigsten Getreideexporthäfen des Landes mit Drohnen angegriffen. 17 Drohnen seien während des dreieinhalbstündigen Angriffs auf Ismajil abgeschossen worden, einige hätten jedoch ihr Ziel getroffen, teilt der Gouverneur der Region Odessa, Oleh Kiper, über Telegram mit.

In mehreren Ortschaften im weiteren Umkreis des Donau-Hafens seien Lagerhäuser und Produktionsgebäude sowie landwirtschaftliche Maschinen und Geräte beschädigt worden. Todesopfer oder Verletzte gebe es nach ersten Erkenntnissen aber nicht. Bereits am Sonntag waren die Donauhäfen in der Region Odessa Ziel russischer Luftangriffe. Nach Angaben russischer Militärblogger war im Gebiet Odessa die Hafeninfrastruktur im Donaudelta attackiert worden. Dabei sei in der Hafenstadt Reni eine Ölanlage beschädigt worden.