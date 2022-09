Russischen Truppen droht Einkesselung bei Lyman

Im ostukrainischen Gebiet Donezk droht den russischen Truppen offenbar eine Einschließung durch die ukrainische Armee. Russische Kriegsreporter berichteten am Mittwoch von erfolgreichen ukrainischen Vorstößen nordöstlich und östlich der Kleinstadt Lyman. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte am Mittwoch jedoch, gekämpft werden solle noch mindestens bis zur Eroberung des gesamten Gebiets Donezk.

Charkiw selbst, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, wurde nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Mittwoch erneut mit russischen Raketen beschossen. Durch Einschläge in einer Transformator-Station sei der Strom in mehr als 18.000 Haushalten ausgefallen, teilte Regionalgouverneur Oleg Synegubow mit.