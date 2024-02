Russische Raketenangriffe auf Kiew und Lwiw

Russland hat am Donnerstag Raketenangriffe auf Kiew und Lwiw durchgeführt. In der ganzen Ukraine herrscht Luftalarm. Kiews Bürgermeister Witali Klitschko forderte alle Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Augenzeugen berichteten über Explosionen in mehreren Stadtteilen. Russland meldete indes einen ukrainischen Drohnenangriff auf ein Öldepot in der südwest-russischen Region Kursk.

Dabei sei ein Brand in der Anlage ausgelöst worden, teilt Regionalgouverneur Roman Starowoit über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Ukraine hat zuletzt verstärkt die russische Energieinfrastruktur ins Visier genommen, auch um die Treibstoffversorgung und Logistik der russischen Invasionstruppen zu schwächen. Russland attackiert schon länger die ukrainische Energieinfrastruktur.