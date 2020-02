Russische Polizei stoppt Band Pussy Riot bei neuem Videodreh

Die russische Polizei hat die Punkband Pussy Riot bei Dreharbeiten für ein regierungskritisches Video mit dem Titel "Rage" gestoppt. Im Kinostudio Lenfim in St. Petersburg sei nach einem Einsatz der Beamten der Strom abgestellt worden, teilte Frontfrau Nadeschda Tolokonnikowa am Montag mit. Der Vorwurf laute, das Video sei illegal, weil es Homosexualität propagiere und extremistisch sei.

Der Punksong handle vom Widerstand gegen die Machthaber in Russland und gegen Polizeigewalt, schrieb Tolokonnikowa auf Twitter. Die Punkband veröffentlichte ein Video von dem Polizeieinsatz und kritisierte, dass es in Russland an Kunst- und Redefreiheit fehle. Trotzdem will Pussy Riot das Video noch drehen. "Wir sammeln nun Geld für neue Dreharbeiten - und ich bin überzeugt, dass wir das zusammenbekommen", teilte die Künstlerin mit.