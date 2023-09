Russische Luftabwehr schoss Drohne über der Krim ab

Die russische Luftabwehr hat im Nordwesten der Krim eine feindliche Drohne abgeschossen, wie der von Russland eingesetzte Verwaltungschef der Halbinsel, Sergej Aksjonow, am Samstagabend mitteilte. Russland hat die ukrainische Halbinsel im Frühjahr 2014 annektiert. Infolge des umfassenden russischen Angriffskriegs im Vorjahr hat Kiew damit begonnen, militärische Schritte zur Rückeroberung der Krim zu setzen.

Zuvor war bei einer russischen Militäreinheit in der Krim-Hauptstadt Simferopol ein Feuer ausgebrochen. "In einer Militäreinheit in Simferopol gab es einen gewöhnlichen Haushaltsbrand", schrieb der Berater der russischen Führung auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel, Oleg Krjutschkow, am Samstag auf Telegram. Das Feuer sei bereits lokalisiert. In sozialen Netzwerken wurde hingegen vielfach ein Video von einer großen schwarzen Rauchsäule geteilt.