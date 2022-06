Russische Lebensmittelhändler in Wien unter Druck

In Wien gibt es eine Handvoll russische Lebensmittelhändler. Meist handelt es sich um russisch-stämmige Österreicherinnen und Österreicher, die Produkte aus der gesamten ehemaligen Sowjetunion verkaufen - Wodka, Buchweizen, Kekse, Nostalgisches. Der russische Überfall auf die Ukraine bringt die Händler unter Druck, berichtet der wien.orf.at. Ukrainische Produkte blieben ab Kriegsbeginn demnach zumindest vorübergehend aus. Zudem gibt es Anfeindungen - aber auch neue Kunden.

"Alles was mit Weizen und Getreide aus der Ukraine zu tun hatte, wie zum Beispiel Kekse, aber auch Sonnenblumenöl, kam auf einmal nicht mehr", sagt Natalya Abramova laut dem Bericht. Sie hat ein Geschäft im auf der Wieden. Doch momentan sind die Regale gefüllt. "Es ist alles anders gekommen als gedacht. Im Moment bekommen wir alles", sagt Abramova. Im Moment liefert ein deutscher Unterhändler, der die Produkte aus Weißrussland importiert, weiterhin an das kleine Lebensmittelgeschäft.

Es ist aber offen, ob das so bleibt, andere Händler bezweifeln das stark. "Das sind alles Konserven", sagt Olessia Zolotareva vom Berioska-Lebensmittelladen in der Inneren Stadt und zeigt auf eingelegte Paradeiser in den Regalen. "Wir wissen nicht, ob das frisch hergestellte Produkte sind oder ob nur alter Lagerbestand verkauft wird." Es bestehe die Gefahr, dass der deutsche Unterhändler nicht dauerhaft weiterliefern könne.