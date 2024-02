Russin Alexandrowa erste Linz-Finalistin

Jekaterina Alexandrowa heißt die erste Finalistin beim Linzer Tennis-Turnier. Die als Nummer zwei gesetzte Russin setzte sich am Samstag im Halbfinale des "Upper Austria Ladies" nach einer Nervenschlacht über 3:10 Stunden nach Satzrückstand gegen die Kroatin Donna Vekic (3) durch. Mit dem 5:7,7:6(4),7:6(6) schaffte es Alexandrowa nach sechs Jahren ein zweites Mal ins Endspiel von Linz am Sonntag (14.00 Uhr/ORF Sport +).

In diesem trifft sie entweder auf die topgesetzte Lettin Jelena Ostapenko oder die ungesetzte Russin Anastasia Pawljutschenkowa. Das Halbfinale verlangte der vierfachen WTA-Turniersiegerin alles ab. "Ich war am Schluss schon so müde und nervös, habe eigentlich nur noch in Trance gespielt", sagte Alexandrowa.