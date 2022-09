Russen stimmen über Regionalparlamente und Gouverneure ab

Überschattet von Manipulationsvorwürfen steht in Russland am Sonntag der dritte und letzte Tag von Regional- und Kommunalwahlen an. Bei den ersten Abstimmungen seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine werden in mehr als 80 Regionen des Riesenlandes Gouverneure, örtliche Parlamente und Stadtteilvertretungen neu bestimmt.

Unabhängige Wahlbeobachter beklagen jedoch, dass kaum von einer freien politischen Willensbekundung die Rede sein kann, weil echte Oppositionelle von vornherein ausgeschlossen worden seien.

Politiker, die sich offen gegen den Krieg im Nachbarland positionierten, sind in den vergangenen Monaten immer wieder festgenommen worden. Beobachter gehen deshalb davon aus, dass die Kremlpartei Geeintes Russland einen breiten Sieg einfahren wird.

Insgesamt sind rund 4700 Wahlen auf unterschiedlicher Ebenen anberaumt. Zum Urnengang aufgerufen sind mehr als 45 Millionen Russen.