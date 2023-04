Russe Nepomnjaschtschi bei Schach-WM wieder in Führung

Der Russe Jan Nepomnjaschtschi hat bei der Schach-WM die siebente Partie gewonnen und liegt nun 4:3 in Führung. Der 32-Jährige setzte sich am Dienstag in Astana gegen den Chinesen Ding Liren nach 37 Zügen durch. Das Duell der beiden Großmeister geht am Donnerstag in der kasachischen Hauptstadt mit dem achten Spiel in die nächste Runde, am Mittwoch ist spielfrei.

"Das ganze Spiel war extrem scharf und extrem angespannt", sagte Nepomnjaschtschi, der von seinem Gegner mit einer französischen Verteidigung überrascht worden war. Zwischenzeitlich hatte Liren die Initiative ergriffen, befand sich am Ende aber in Zeitnot. "Ich glaube, ich habe nicht so schlecht gespielt, aber am Ende habe ich alles vermasselt", sagte der Chinese. Die letzten vier Partien fanden somit jeweils einen Sieger.

Nepomnjaschtschi hatte das Kandidatenturnier 2022 gewonnen, Ding war Zweiter geworden. Weil Dauerweltmeister Magnus Carlsen wegen fehlender Motivation nicht angetreten war, spielen die beiden den WM-Titel aus. Wer zuerst 7,5 Punkte erreicht, gewinnt. Bei einem Gleichstand folgt die Entscheidung im Tie-Break am 30. April.