Ruß und Schmutz müssen wegen - ﻿Frühjahrsputz für Ländle-Tunnel

Die Asfinag befreit sieben Vorarlberger Anlagen von angesammelten Ablagerungen. Die Tunnelwände wirken nach der Wäsche heller, das Sicherheitsgefühl steigt.

Es ist wieder Zeit für den alljährlichen Frühjahrsputz der ASFINAG-Tunnel. 25 Tunnel und Galerien in Tirol sowie sieben Anlagen in Vorarlberg werden von Ruß und Schmutz befreit, die sich über die Wintermonate angesammelt haben. Vom Bordsteinreflektor über die Beleuchtung bis hin zu den Notrufnischen – alles wird geputzt und somit die Sichtbarkeit erhöht. Defekte Teile werden dabei sofort ausgetauscht – die Tunnel werden fit für die Frühjahrssaison gemacht.

„Wir sorgen dafür, dass Schilder und Signalanzeigen wieder besser sichtbar sind. Tunnelwände wirken nach der Wäsche heller. Damit erhöht sich generell das Sicherheitsgefühl bei der Durchfahrt. Wir wollen den Verkehr beim Frühjahrsputz nicht behindern, deswegen finden die meisten Arbeiten meist in der Nacht statt“, so ASFINAG-Geschäftsführer Stefan Siegele.

Foto: Asfinag

Frühjahrsputz in Tiroler und Vorarlberger Tunnel

Die Tunnelwäsche im Westen startet ab dem 15. März mit den Vorbereitungen und soll bis Mitte Juni 2021 abgeschlossen sein.

Der Pfändertunnel (A 14 Rheintal/Walgauautobahn) ist jeweils in der Nacht von 20 bis 6 Uhr vom 22.3. bis 21.4.2021 an der Reihe. Der Verkehr wird jeweils in die andere Röhre umgeleitet – eine Ausleitung über das Stadtgebiet ist somit nicht erforderlich.

Der Citytunnel (A 14 Rheintal/Walgauautobahn) ist in der Nacht von 20 bis 6 Uhr vom 22.4. bis 23.4.2021 gesperrt. Der Verkehr wird über das Stadtgebiet Bregenz umgeleitet.

Der Dalaaser Tunnel (S 16 Arlberg Schnellstraße) ist am 18.3.2021 und am 19.3.2021 jeweils in eine Richtung gesperrt und vom 19.5. bis 21.5.2021 in der Nacht jeweils in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird über die Landesstraße umgeleitet.

Der Arlbergtunnel (S 16 Arlberg Schnellstraße) wird in der Zeit vom 22.3. bis 26.3.2021, vom 28.4. bis 30.4.2021 und vom 3.5. bis 7.5.2021 jeweils in den Nächten gereinigt und gewartet. Dabei kommt es zu abwechselnden Anhaltungen an den Tunnelportalen Ost und West von maximal 30 Minuten.

Der Flirscher Tunnel (S 16 Arlberg Schnellstraße) sowie die nachfolgenden Galerien sind vom 12.4. bis 15.4.2021 an der Reihe. Die Arbeiten erfolgen während des Tages mit einer Sperre in Richtung Bregenz.

Der Strenger Tunnel (S 16 Arlberg Schnellstraße) wird in der Zeit 12.4. bis 14.4.2021 in Richtung Bregenz gesperrt, in der Zeit vom 14.4. bis 16.4.2021 ist die Richtungsfahrbahn Innsbruck jeweils in der Nacht gesperrt. Der Verkehr wird über die Landesstraße umgeleitet.

Der Perjentunnel (S 16 Arlberg Schnellstraße) wird in der Zeit von 19.4. bis 21.4.2021 in Richtung Bregenz gesperrt und in der Zeit vom 21.4. bis 23.4.2021 in Richtung Innsbruck jeweils in der Nacht gereinigt. Der Verkehr wird über die Landesstraße umgeleitet.

Der Pianner/Quadratschertunnel (S 16 Arlberg Schnellstraße) wird in der Zeit vom 26.4. bis 27.4.2021 in Richtung Bregenz und vom 27.4. bis 28.4.2021 in Richtung Innsbruckjeweils in der Nacht gesperrt. Der Verkehr wird über die Landesstraße umgeleitet.

Der Landecker Tunnel (A 12 Inntalautobahn) wird zwischen 26.4. bis 30.4.2021 und vom 3.5. bis 5.5.2021 gereinigt. Es ist keine Umleitung über die Landesstraße auf Grund einer Dauerbaustelle möglich. Während der Reinigungen werden aber wieder Zeitschleusen zu jeder vollen Stunde angekündigt, um dem Verkehr regelmäßig die Durchfahrt für jeweils rund zehn Minuten zu ermöglichen.

Der Roppener Tunnel (A 12 Inntalautobahn) wird vom 29.3. bis 9.4.2021 in Richtung Bregenz gereinigt. Der Verkehr wird in der jeweils betroffenen Richtung über die Landesstraße umgeleitet. Die weitere Reinigung in Richtung Kufstein erfolgt vom 31.3. bis 2.4.2021 und vom 12.4. bis 16.4.2021.

Auch für die Tunnel im Großraum Innsbruck heißt es im April „Achtung Frühjahrsputz“. Bergiseltunnel (19.4. bis 21.4.2021 und 26.4. bis 28.4.2021), Wiltener Tunnel (19.4. bis 21.4.2021 und 26.4. bis 28.4.2021), Tunnel Amras (14.4. bis 16.4.2021 und 21.4. bis 23.4.2021) sowie der Sonnenburgerhoftunnel (21.4. bis 23.4.2021) werden von den ASFINAG-Trupps gewaschen. Die Umleitungen des Verkehrs erfolgen im Verkehrs-Dreieck Innsbruck über die Anschlussstellen Kranebitten, Zenzenhof, Innsbruck-Ost bzw. Hall-West über den Wiltener Tunnel, Bergisel- oder Sonnenburgerhoftunnel.