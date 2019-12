"Rusalka" in Erl: Messerscharf ausgelegter Opernklassiker

Die Oper "Rusalka" von Antonín Dvorak hat am Donnerstagabend bei den Tiroler Festspielen Erl Premiere gefeiert. Unter der musikalischen Leitung von Alexander Prior und der Regie von Florentine Klepper gelang eine punktgenaue und doch kühne Interpretation des Opern-Meisterwerks.

Langeweile kam aber in Erl trotz der bekannten Motive nicht auf. Dazu geriet die an sich schon packende, dunkle und melodietrunkene Musik von Dvorak unter dem Dirigat des jungen Briten Alexander Prior zu packend, die Regie von Florentine Klepper zu aberwitzig und originell und das Bühnenbild von Martina Segna zu sehenswert.

Dank des Einfallsreichtums von Klepper und Segna befand man sich zu Beginn der Oper nicht nur in einem naheliegenden Unterwasserweltszenario, sondern in einer Art matriarchalen Idealwelt, in der Zusammenhalt und Schwesternschaft über allem steht. Die Menschenwelt hingegen stellte man vorrangig als einen einzigen überdimensionierten Golfplatz da, der vor allem mit punktgenau geschnittenen Rasenflächen und Gartenelemente punktete.

Dass die Nixe, grandios gesungen von Karen Vuong, an dieser oberflächlichen Welt des schönen Mensch-Scheins schließlich scheitert, wurde in dieser Bühnenfassung nur allzu verständlich. Auch dass sich der in Liebesfragen äußerst unstete Prinz, famos verkörpert von Gerard Schneider, letztlich aus dieser Menschenwelt katapultiert und bereitwillig und dem Pakt treu in den Armen von Rusalka stirbt, erschien in der Erl-Fassung absolut logisch.