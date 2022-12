Rupert Sausgruber wird neuer WU-Rektor

Der Volkswirtschafts-Professor Rupert Sausgruber (54) ist am Montag vom Universitätsrat der Wirtschaftsuniversität (WU) zum neuen Rektor gewählt worden. Er folgt ab 1. Oktober 2023 auf Edeltraud Hanappi-Egger, die nach zwei Amtszeiten nicht mehr für eine neue Funktionsperiode kandidierte. Der Kufsteiner ist derzeit Professor für Public Economics an der WU und leitet auch das Department für Volkswirtschaft.

Sausgruber wurde am 30. November 1968 in Kufstein geboren und studierte an der Universität Innsbruck. Nach der Absolvierung eines Post-Graduate-Programms am Institut für Höhere Studien (IHS) hatte er zahlreiche Gastwissenschafter-Stellen unter anderem an der University of Arizona, der Universität Amsterdam, dem Max Planck Institut in Jena, der Universität Kopenhagen, der University of Adelaide und der University of Michigan inne. 2005 habilitierte er an der Universität Innsbruck und war dort im Anschluss außerordentlicher Professor am Institut für Finanzwissenschaft.