Rundfahrtschiffe in Mörbisch in Brand

Im Hafen von Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) am Neusiedler See ist am Montagnachmittag Feuer ausgebrochen. Drei Rundfahrtschiffe gerieten in Brand, zwei davon brannten völlig aus. Das Feuer sei wahrscheinlich von einem Rundfahrtschiff ausgegangen, das sich losgerissen habe und so zu den anderen Schiffen getrieben sei, hieß es vonseiten der Polizei.

Ob auch der Schilfgürtel von dem Feuer betroffen war, war zunächst nicht klar. Personen waren nicht in Gefahr, hieß es auf APA-Anfrage. Acht Feuerwehren waren zu Löscharbeiten ausgerückt. Laut Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland wurden die Einsatzkräfte gegen 13.40 Uhr alarmiert.