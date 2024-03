Runder Tisch nach Lorenz-Böhler-Spital-Schließung gefordert

Die offenbar überraschende Schließung des Wiener Lorenz-Böhler-Krankenhauses hat am Montag weiter für viel Kritik gesorgt. Die Ärztekammer für Wien forderte einen vorübergehenden Stopp der Pläne der AUVA-Generaldirektion und plädierte für einen Runden Tisch unter der Leitung von Bürgermeister Michael Ludwig (SP). Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sprach am Rande einer Pressekonferenz von einer "suboptimalen Kommunikation, um es vorsichtig zu formulieren".

Die AUVA beschloss demnach, dass in dem mehr als 50 Jahre alten Gebäude des AUVA-Traumazentrums Wien-Brigittenau, dem ehemaligen UKH Lorenz Böhler, bau- und brandschutztechnische Maßnahmen nötig seien, "die nicht im laufenden Betrieb umsetzbar sind". Die stationären Leistungen würden deshalb bis Jahresende im Traumazentrum Meidling und im AKH Wien erbracht. Eine Erstuntersuchungsambulanz für selbstkommende Patientinnen und Patienten bleibe in Brigittenau bestehen.

Nach derzeitigem Informationsstand kam dieser Beschluss der Ärztekammer zufolge allerdings "völlig unerwartet". Sogar die Stadtpolitik sei in die Beschlüsse nicht eingebunden gewesen. Laut dem Wiener Fachgruppenvertreter der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie, Heinz Brenner, wurde am Montag bis 11.00 Uhr tatsächlich keine der 17 geplanten Operationen mehr durchgeführt. Das Personal des Spitals, das ebenfalls überrascht wurde, hielt am Vormittag eine Betriebsversammlung ab. "Die Ärztinnen und Ärzte wollen weiter arbeiten, sie wollen weiter den Menschen helfen", sagte Brenner der APA.