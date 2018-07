Runde 2: Wir suchen das coolste Tuning-Auto im Ländle

Sommer - Heiße Jahreszeit für heiße Schlitten. VOL.AT und der AT - Automaterial in Hard suchen die krasseste Karre in Vorarlberg.

Cooles Design, lässige Farbe, heiße Felgen und vor allem das Gesamtpaket stimmt bei deinem Auto? Wir haben in den vergangenen Wochen einen Aufruf gestartet: VOL.AT und der AT-Automaterial in Hard suchen die coolste Tuning-Karre im Ländle. Tuning-Liebhaber haben uns über 100 Fotos geschickt. Unter allen Einsendungen hat die VOL.AT Jury die TOP 10 ausgewählt. Bewertet wurde die Optik des Fahrzeuges und der erkennbare “Show and Shine Effekt”.

Runde 2 startet: Die Top 10 wird zum Online Voting auf Facebook freigeschalten. Ab jetzt heißt es: Fleißig liken, denn die User entscheiden wer sich die ersten drei Plätze sichert. Die Top 10 findest du im “Wir suchen das heißteste Auto im Ländle- Tuning Edition”-Album auf der VOL.AT Facebook-Seite. Ganz wichtig: Das Voting findet nur auf Facebook statt. Die ersten Drei bekommen einen eigenen Videobeitrag und ziehen damit in die letzte heiße Phase des Votings ein. Jeder der Top 10 erhält ein Pflegeset im Wert von 50 Euro von AT-Automaterial.

Letzte heiße Phase Mit diesem Videobeitrag geht es dann in die letzte Runde. Wer auf der Pole-Position landet entscheiden die User über die Likes auf den jeweiligen Beitrag auf Facebook. Denn auf den Erstplatzierten wartet der Hauptgewinn, mit man auch bei heißen Temperaturen hinter dem Steuer einen kühlen Kopf bewahrt. Eine Stromspar Kühlbox im Wert von 109 Euro für dein Auto! Coole Drinks für dein cooles Auto, dich und deine Freunde.