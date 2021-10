Rund um die Kirche wird weiter gearbeitet

Die Pfarre Weiler plant für die kommenden Jahre mit weiteren Bauarbeiten rund um die Pfarrkirche.

Weiler. Nach der Generalsanierung des Pfarrhauses in den letzten Jahren gehen derzeit die Bauvorhaben an der Pfarrkirche in die finale Phase. Währenddessen laufen bereits die Planungen für die nächsten Bauvorhaben und dazu ist auch ein umfassender Informationsabend geplant.

Barrierefreie Zugang zur Pfarrkirche

Nachdem das denkmalgeschützte Pfarrhaus wieder bezogen werden konnten, starteten im vergangenen Jahr bereits die nächsten Bau-Arbeiten an und rund um die Pfarrkirche in Weiler. Neben zwei neuer Urnenwände und der Erneuerung der Friedhofsbeleuchtung wurde auch der Rasen auf dem Friedhof abgetragen, die im Laufe der Jahre entstandenen Senkungen mit Humuserde aufgefüllt und wieder neu angesät, sowie die Grabeinfassungen neu gesetzt. Dazu starteten auch die Arbeiten für die Außenrenovierung und den barrierefreien Zugang.

Abschluss Ende Oktober

Im Frühjahr diesen Jahres wurde mit den Sockelarbeiten begonnen und in weiterer Folge wurde auch das Turmdach der Pfarrkirche neu eingedeckt und der Turmzier und die Turmkugel restauriert. Dazu wurde der Putz ausgebessert, die Fassade erhielt einen neuen Anstrich und auch die Schutzverglasung der Kirchenfenster wurde in diesem Zuge instand gesetzt. „Die Arbeiten an der Kirche befinden sich derzeit in der Endphase und können planmäßig bis Ende Oktober abgeschlossen werden“, erklärt dazu Kurt Ludescher vom Pfarrkirchenrat Weiler.

Zukunftsweisenden Projekte der Pfarre