Rund 85.100 Taferlklassler im Schuljahr 2018/19

Im Schuljahr 2018/19 werden rund 85.100 Schüler die erste Volksschulklasse besuchen. Dazu kommen laut vorläufigem Stellenplan des Bildungsministeriums noch rund 8.600 Kinder in der Vorschulstufe. Auffällig: Je nach Bundesland gibt es wie schon in den Vorjahren große Unterschiede, wie viele Kinder einer Vorschulklasse zugeteilt werden.

Österreichweit kommen demnach neun Prozent der Kinder in eine Vorschulklasse statt in die erste Schulstufe. In der Steiermark sind es dagegen nur weniger als ein Prozent, im Burgenland etwas mehr als ein Prozent und in Kärnten fünf Prozent. Am anderen Ende des Spektrums liegen Salzburg (20 Prozent) und Vorarlberg (17 Prozent). Wien kommt auf 13 Prozent, Oberösterreich auf neun, Tirol auf acht und Niederösterreich auf sieben Prozent.