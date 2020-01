Rund 600 Eisfischer auf Scholle in Russland gestrandet

Rund 600 russische Fischer sind trotz Warnungen der Behörden vor Treibeis zum zweiten Mal binnen weniger Tage auf einer großen Eisscholle vor der Halbinsel Sachalin gestrandet. Einsatzkräfte seien mit Technik, darunter ein Luftkissenboot, Hubschrauber und Schneefahrzeuge, im Süden Sachalins an Ort und Stelle, um die Fischer in Sicherheit zu bringen.

Das teilte der Zivilschutz in Juschno-Sachalinsk im äußersten Osten Russlands am Dienstag mit. Die riesige Eisfläche hatte sich zuvor vom Ufer gelöst. Viele Männer hätten sich selbst in Sicherheit gebracht, mehr als 200 brachte der Zivilschutz an Land, hieß es. Bereits am Wochenende waren dort 600 Fischer auf einer Scholle ins Meer getrieben.