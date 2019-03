Rund 550.000 Sicherheitskräfte bei türkischer Kommunalwahl

Die türkische Regierung setzt zur Kommunalwahl am Sonntag rund 553.000 Sicherheitskräfte ein. Das sagte Innenminister Süleyman Soylu am Freitag, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Knapp 70.000 Sicherheitskräfte entfallen allein auf die Großstädte Ankara und Istanbul.

In der Millionenmetropole Istanbul wird allein die Polizei laut Gouverneursamt rund 41.500 Personen stellen, die Gendarmerie, die in der Türkei eine paramilitärische Organisation ist, werde rund 4.100 Mann entsenden. Auch die Marine stelle Personal zur Verfügung. In der Hauptstadt Ankara meldete das Gouverneursamt, dass rund 22.200 Sicherheitskräfte eingesetzt würden.