Rund 300 Parlamentarier bei OSZE-Wintertagung in Wien

Die 19. Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung (PA) der OSZE beginnt am Donnerstag in Wien. Bis zu 300 Parlamentarier aus 50 verschiedenen Ländern werden erwartet. Inhaltlich geht es um den Kampf gegen Antisemitismus, Konflikte, Klimawandel und Menschenrechte. Die Sitzung wird zu Mittag von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) eröffnet.

"Die Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE ist seit fast zwei Jahrzehnten ein Fixpunkt der parlamentarischen Diplomatie. Wien ist als internationaler Standort gut platziert, um Vernetzung und Dialog zu fördern und damit zu Lösungen für globale Herausforderungen beizutragen", betonte Sobotka anlässlich der Wintertagung in einer Stellungnahme gegenüber der APA. "Parlamentarier kennen die Sorgen der Bevölkerung besonders gut und ergänzen daher als Stimme der Bürger die Zusammenarbeit der Regierungen in der OSZE."

In der abschließenden Sitzung beraten die Teilnehmer der Wintertagung am Freitag über den Kampf gegen Antisemitismus, Diskriminierung und Intoleranz in der OSZE-Region. Außerdem werden dabei die Berichte der OSZE-Wahlbeobachtungen in der Ukraine, Weißrussland, Aserbaidschan und Usbekistan präsentiert.