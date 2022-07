Rund 30 von 180 Wetterstationen schon mittags über 30 Grad

Die Sommerhitze nimmt auch in Österreich wieder zu, der vorläufige Höhepunkt wird in den kommenden Tagen erwartet. Aber bereits am Dienstag gegen 13.00 Uhr wurden an rund 30 von 180 Wetterstationen der ZAMG Werte jenseits der 30-Grad-Grenze gemessen. Die heutigen Höchstwerte werden am späten Nachmittag erwartet. Sie dürften im Großteil Österreichs im Bereich von 33, 34 oder 35 Grad liegen, die höchsten Werte seien speziell in Vorarlberg möglich, hieß es auf APA-Anfrage.

Bei den Mittagswerten lagen Bludenz in Vorarlberg und Pottschach in Niederösterreich mit 31,9 Grad an der Spitze, gefolgt vom burgenländischen Mattersburg mit 31,7 Grad. Den vorläufig höchsten Wert in Wien ermittelten die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Stammersdorf mit 31,2 Grad.