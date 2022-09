Rund 2,2 Mio. in Österreich fuhren nie oder nur selten Auto

Eine Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hat ergeben, dass rund 2,2 Millionen Österreicherinnen und Österreicher nie (1,6 Millionen) oder nur selten (600.000) mit dem Auto fuhren. "Wer möglichst viele Alltagswege mit Öffis, Fahrrad oder zu Fuß zurücklegt, leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, zum Energiesparen und spart sich viel Geld", so VCÖ-Experte Michael Schwendinger anlässlich des Autofreien Tages am Donnerstag.

Autofreie Mobilität vermeidet CO2 und spart Energie und Geld. Autofreie Haushalte hatten zudem sowohl in Städten als auch Regionen im Schnitt um 4.700 Euro pro Jahr niedrigere Mobilitätsausgaben als 1-Pkw-Haushalte, so die Ergebnisse der Analyse, die auf Daten der Statistik Austria basiert. In den Regionen und im Stadt-Umland ist das öffentliche Verkehrsangebot und die Rad-Infrastruktur verstärkt auszubauen, in den Städten ist dem Gehen und Radfahren mehr Platz zu geben, so die Forderung des Mobilitätsclubs.