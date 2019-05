Rund 20 Verletzte bei Bahnunglück im Norden Deutschlands

Bei einem Bahnunfall nahe Rendsburg in Norddeutschland sind am Mittwoch in der Früh mindestens 20 Menschen verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Kieler Polizei. Ein Zug war an einem Bahnübergang in der Gemeinde Alt Duvenstedt mit einem Lkw zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erlitt ein Mensch lebensgefährliche Verletzungen, neun wurden schwer und zehn leichter verletzt.

Insbesondere der Regionalverkehr zwischen Hamburg und Flensburg war von dem Vorfall betroffen. Die Züge aus Hamburg konnten nur noch bis Rendsburg fahren, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. In die Gegenrichtung endeten die Züge in Owschlag. Auch auf der Ost-West-Verbindung zwischen Husum und Kiel kam es zu Beeinträchtigungen. Nach Informationen der deutschen Bundespolizei wurde eine Oberleitung beschädigt, die zunächst geerdet werden musste.