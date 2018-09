Rund 20.000 Flüchtlingskinder an den Schulen

Rund 20.000 Flüchtlingskinder bzw. Jugendliche haben im Schuljahr 2017/18 in Österreich eine Schule besucht. Das zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Im Schuljahr 2015/16 waren es noch knapp 11.000, 2016/17 rund 18.000.

Bemerkenswert ist auch die Entwicklung der Verteilung auf die einzelnen Bundesländer: Im Schuljahr 2015/16 waren etwa im Pflichtschulbereich nur rund 23 Prozent der Flüchtlingskinder an Schulen in Wien, dieser Anteil stieg bis 2017/18 auf knapp 35 Prozent. 2015/16 war auch noch Niederösterreich das Bundesland mit den meisten Flüchtlingskinder an seinen Schulen, 2017/18 betrug dessen Anteil dagegen nur mehr rund 60 Prozent des Wiener Werts.

Überhaupt unterscheidet sich die Entwicklung der Zahl der Flüchtlingskinder an den Schulen von Bundesland zu Bundesland: Lediglich in Niederösterreich (von rund 2.600 im Schuljahr 2015/16 über 3.800 im Schuljahr 2016/17 auf 4.200 im Schuljahr 2017/18), Salzburg (500/700/1.000) und noch viel stärker in Wien (2.400/5.000/6.500) gab es ein kontinuierliches starkes Anwachsen. In Kärnten (600/900/1.000), Oberösterreich (1.600/2.500/2.700), Vorarlberg (500/1.000/1.000) gab es zunächst einen deutlichen Zuwachs, der sich im Jahr darauf aber einbremste bzw. ganz ausblieb. Im Burgenland (300/430/370), der Steiermark (1.400/2.100/2.000) und Tirol (900/1.100/900) gingen die Zahlen zuletzt sogar leicht zurück.