Rund 100 Austro-Firmen an kommender Expo beteiligt

Obwohl bereits 2021 geschrieben wird, rückt die Expo 2020 näher. Denn die Ausstellung, die im Herbst in Dubai stattfindet, ist wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben worden, behält aber ihren ursprünglichen Namen. Heuer sollte es klappen. Rund 100 österreichische Firmen scharren in den Startlöchern, um sich und die Unternehmen der Alpenrepublik unter dem Motto "Austria makes sense" ("Österreich macht Sinn") zu beteiligen. Es gibt aber auch Aufträge im Vorfeld.

Der österreichische Beitrag soll ein ganzheitliches Konzept zeigen, dessen Ziel es ist, mit traditioneller Bautechnik - inspiriert von arabischen Windtürmen - Mensch, Technologie und Umwelt eindrucksvoll zu verbinden. "Durch den kreativen Einsatz der Digitalisierung und österreichischer High-Tech-Lösungen wird das Publikum zu einer Reise eingeladen, die in der Tradition beginnt und in der Zukunft endet", erläutert Wirtschafts- und Standortministerin Margarete Schramböck (ÖVP). "Bei der Expo in Dubai, insbesondere im Österreich-Pavillon, präsentieren wir zukunftsweisende Produkte und Dienstleistungen aus Österreich vor einem internationalen Publikum und positionieren unsere Unternehmen noch stärker in der Region", sagt Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).